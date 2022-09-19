Свердловская прокуратура запустила горячую линию для жалоб на холодные батареи

Кроме того, уральцы могут обратиться с жалобами на отопление через интернет-приемную и портал госуслуг Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области прокуратура запустила горячую линию для жалоб на нарушения в подаче отопления в жилые дома и социальные объекты. Она начнет работать с 20 сентября по номеру 8 (343) 376-82-61.

- В своих обращениях гражданам необходимо указывать адрес проживания и контактный телефон, управляющую компанию, обслуживающую жилой дом, суть проблемы, - говорится в сообщении прокуратуры по Свердловской области.

Кроме того, уральцы могут обратиться с жалобами на холодные батареи через интернет-приемную и портал госуслуг. Также можно лично обратиться в прокуратуру по адресу улица Московская, 21 в Екатеринбурге.

Для жителей столицы Урала с 20 сентября начнет работать телефон «горячей линии» 8 (343) 229-59-24. По всем поступившим обращениям органами прокуратуры региона будут организованы проверочные мероприятия. В случае выявления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования.