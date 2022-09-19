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Общество19 сентября 2022 5:49

На Машинной водители встали в огромную пробку из-за дорожных работ

Затор растянулся от улицы Ткачей до переулка Переходный
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: читатель КП

Фото: читатель КП

На Машинной утром, 19 сентября, водители встали в огромную пробку из-за дорожных работ. Затор растянулся от улицы Ткачей до переулка Переходный.

- Сняли асфальт, предупреждения, знаков нет. Простояли около 25 минут, - рассказала читательница «КП-Екатеринбург» Мария.

Мы спросили в администрации города, что за дорожные работы проходят на участке дороги. На момент публикации материала ответ не поступил.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Напомним, 17 сентября, на выезде из Екатеринбурге на Тюменском тракте автомобилисты встали в глухую пробку, которая растянулась на несколько километров. По данным сервиса «Яндекс.Карты», затор растянулся от поселка Исток в сторону Малобрусянского.

Причиной пробки стало закрытие одной из полос движения, кроме того, автомобилисты сообщают об аварии, которая произошла на Тюменском тракте в районе поселка Исток.