В Новоуральске судебный пристав помог мужчине сохранить семью

Пристав помог мужчине, в отношении которого вел исполнительное производство Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новоуральске судебный пристав помог мужчине, в отношении которого вел исполнительное производство, сохранить семью. Об этом сообщает ГУФССП по Свердловской области.

Приставам пришел исполнительный лист о передаче ребенка от отца к матери. Было возбуждено исполнительное производство. Отец ознакомился с постановлением. Пристав предупредил его об ответственности за неисполнение требований.

- Однако должник добровольно исполнять решение суда о передаче несовершеннолетнего ребенка матери не пожелал, в связи с чем судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, - говорится в сообщении ГУФССП.

Пристав вызвал на прием отца и мать. Он провел с ними разговор, во время которого супруги обсудили разногласия. Спустя время они пришли на прием к приставу, держась за руки. Женщина написала заявление об отзыве исполнительного документа. Пара помирилась и начала жить вместе. Супруги будут воспитывать ребенка вдвоем.