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Общество19 сентября 2022 3:53

В Екатеринбурге ДИВС отремонтируют за 258 млн рублей

Подрядчик должен будет привести в порядок фасады
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
В Дворце игровых видов спорта проведут капитальный ремонт

В Дворце игровых видов спорта проведут капитальный ремонт

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге проведут капитальный ремонт ДИВСа. На работы планируют потратить больше 258 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Деньги на ремонт выделили из регионального бюджета в качестве субсидии.

Согласно опубликованному техзаданию, цель выполняемых работ - подготовка помещений здания и инженерной инфраструктуры «Дворца игровых видов спорта» в соответствии с требованиями FIVB и FISU и обеспечение бесперебойной работы всех систем объекта во время проведения международных мероприятий.

Заявки от участников аукциона принимают до 3 октября, победителя выберу 4 октября.

Скорее всего, ДИВС будут готовить к проведению летних международных университетских игр, которые должны будут пройти с 19 по 31 августа 2023 года.