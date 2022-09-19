В Екатеринбурге ДИВС отремонтируют за 258 млн рублей

В Дворце игровых видов спорта проведут капитальный ремонт Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге проведут капитальный ремонт ДИВСа. На работы планируют потратить больше 258 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Деньги на ремонт выделили из регионального бюджета в качестве субсидии.

Согласно опубликованному техзаданию, цель выполняемых работ - подготовка помещений здания и инженерной инфраструктуры «Дворца игровых видов спорта» в соответствии с требованиями FIVB и FISU и обеспечение бесперебойной работы всех систем объекта во время проведения международных мероприятий.

Заявки от участников аукциона принимают до 3 октября, победителя выберу 4 октября.

Скорее всего, ДИВС будут готовить к проведению летних международных университетских игр, которые должны будут пройти с 19 по 31 августа 2023 года.