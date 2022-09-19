В Екатеринбурге в ДТП с трамваем и двумя легковушками пострадали женщина и ребенок

Водитель Subaru не заметил BMW Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге вечером,18 сентября, произошла авария с участием двух легковушек и трамвая. По предварительной информации, водитель Subaru, двигаясь по Малышева со стороны Егоршинского подхода в сторону Студенческой не предоставил преимущество при перестроении BMW после чего автомобиль BMW отбросило на трамвай 13 маршрута.

- Сотрудниками установлено, что за рулем Subaru находился 54-летний мужчина со стажем вождения 33 года. Он пояснил, что поднимался по путепроводу с Егоршинского подхода на ул. Малышева, при перестроении не заметил автомобиль BMW, в результате чего допустил с ним столкновение, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

В ДТП пострадали 27-летняя девушка-водитель BMW и 10-летний мальчик- пассажир. Их доставили в больницу.

В Госавтоинспекции Екатеринбурга напоминают, что при перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения.