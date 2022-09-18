«ХК «Автомобилист» выиграл четвертый матч подряд

Игра выдалась жаркой Фото: Алексей БУЛАТОВ

18 сентября екатеринбургский «Автомобилист» провел восьмой матч чемпионата КХЛ с соперниками из нижнекамского «Нефтехимика». Игра окончилась со счетом 4:3 (3:1, 1:2, 0:0).

До этого игры «шоферы» занимали первой место в Восточной конференции, теперь же команда из Нижнекамска заняли последнее место.

На второй минуте игры Стефан да Коста открыл счет для «Автомобилиста», на 11 минуте Брукс Мэйсек удвоил его, на 14-й минуте Мэйсек снова забил гол. Но за пару минут до перерыва нижнекамцы отыграли шайбу, после чего на 34-й минуты «шоферы» забили еще один гол благодаря Сергею Широкову. Соперники сумели сократить разрыв до счета 4:3. С таким счетом игра и завершилась.

Таким образом, «Автомобилист» выиграл четвертый матч подряд, набрал 13 очков, упрочив свое место в турнирной таблице. Следующую игру уральцы проведут в Астане , где 20 сентября сыграют против «Барыса».