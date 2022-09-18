В Нижнем Тагиле в коллективном саду произошел пожар

С гнем боролись 12 спасателей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на 18 сентября в одном из коллективных садов на окраине Нижнего Тагила произошел крупный пожар. Огонь охватил садовый дом и надворные постройки на площади в 100 квадратных метров.

В ГУ МЧС РФ по Свердловской области сообщили, что тревожный звонок на пульт диспетчера поступил в полночь. После чего на место ЧП направили 12 борцов с огнем и четыре спецавтомобиля.

Пламя удалось локализовать за десять минут, еще пять минут понадобилось, чтобы справиться с огнем, после чего началась проливка конструкций. Никто из людей не пострадал.