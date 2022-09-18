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Общество18 сентября 2022 13:22

В Свердловской области на неделе будут перебои в теле и радиовещании

Помехи будут фиксироваться с 19 по 25 сентября 2022 года
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Профилактические работы продлятся несколько дней

Профилактические работы продлятся несколько дней

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в период с 19 по 25 сентября будут наблюдаться кратковременные отключения в телевизионном и радиовещании. Это связано с проведением профилактических работ.

Перебои будут фиксироваться в отдельных населенных пунктах Среднего Урала. Так, 19 сентября телевидение будет отключено в поселке Зайково, с 19 в 21 сентября – в Тугулыме и Кировграде, а 22 и 23 сентября – в поселке Юшала.

Отключение коснется следующих телевизионных каналов – Первый канал, Россия1, НТВ, Матч ТВ, Культура, Россия24, Пятый канал, Карусель, ТВ Центр, ОТВ, Радио России, Вести ФМ, Рен-ТВ, Маяк, СТС, ТВ-3, Домашний, Спас, звезда, Мир, ТНТ, Муз ТВ, Радио России, Воскресение.