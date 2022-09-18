В Свердловской области на учения вывели ракетные комплексы «Ярс»

Учения прошли под Екатеринбургом. Фото: сайт Миноброны РФ

В Свердловской области ракетчики Тагильского ракетного соединения во время учений отработали маневренные действия ракетных комплексов «Ярс» на маршрутах боевого патрулирования.

Военнослужащие во время маршей длиной до 100 километров вывели ракетные комплексы на полевые позиции, после чего организовали их маскировку и боевое хранение. Для этого был обнаружен, блокирован и ликвидирован условный враг с использованием противодиверсионных машин «Тайфун-М», которые оснащены беспилотниками. Об этом сообщает сайт Министерства обороны РФ.

Во время маневров кона ракетных комплексов «Ярс» преодолела зараженный участок местности, после чего подразделения радиационной, химической и биологической защиты на универсальных тепловых машинах УТМ-80М обработали технику.