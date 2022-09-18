В Свердловской области возводят производственный корпус для сборки самолета «Байкал»

Новое производство запустят в 2024 году. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области стартовало строительство производственного корпуса, на котором будут собирать самолеты «Байкал» и «Ладога». Производство разместится на площадке особой экономической зоны «Титановая долина».

Сейчас управляющая компания ОЭЗ по графику заканчивает строительство здания инженерно-технических служб и приступает к созданию каркаса корпуса для Уральского завода гражданской авиации, где будут собирать современные модели российской авиационной техники.

На предприятии будут трудиться больше тысячи человек. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Здание инженерно-технических служб, площадь которого составила 1,4 тысячи квадратных метров, введут в работу до конца этого года. Производственное здание площадью 6,3 тысячи квадратных метров введут в эксплуатацию во втором квартале 2023 года.

Всего будет построено три производственных цеха и ангар для наземных испытаний авиационной техники. На предприятии сейчас трудятся 940 человек. Она занимаются сборкой локализованных версий самолетов L-410 и Diamond DA-42T.

На новом производстве создадут 1200 новых рабочих мест, объем инвестиций составит 722 миллиона рублей. Производство запустят в полную силу в 2024 году.