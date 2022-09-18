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Общество18 сентября 2022 9:15

Собчак рассказала об уголовном деле в отношении экс-военного из Новоуральска

Мужчину обвиняют в дискредитации Вооруженных сил РФ
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Ксения Собчак рассказала, за что на бывшего военного завели уголовное дело

Ксения Собчак рассказала, за что на бывшего военного завели уголовное дело

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Известная телеведущая Ксения Собчак сообщила в своем telegram-канале о возбуждении уголовного дела на бывшего военного - 51-летнего Александра Скрябнева из Новоуральска из-за дискредитации Вооруженных сил РФ.

Впервые экс-военный не согласился с действиями властей 24 февраля 2022 года – в день начала Специальной военной операции. После этого он начал регулярно высказываться против участников СВО в социальных сетях.

- На экс-военного завели три административных дела о дискредитации ВС РФ, летом по первому из них оштрафовали на 30 тысяч рублей. Тогда Скрябнев пожаловался на штраф в социальные сети. За это сообщение на него завели уголовное дело о дискредитации армии по статье 280.3 УК РФ, - рассказывает Ксения Собчак.

Ранее Скрябнев служил в ракетных войсках на Камчатке, а потом стал заниматься бизнесом. У него дома провели обыски и изъяли технику. Сейчас он, по данным Собчак, находится под подпиской в невыезде.