Собчак рассказала об уголовном деле в отношении экс-военного из Новоуральска

Ксения Собчак рассказала, за что на бывшего военного завели уголовное дело Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Известная телеведущая Ксения Собчак сообщила в своем telegram-канале о возбуждении уголовного дела на бывшего военного - 51-летнего Александра Скрябнева из Новоуральска из-за дискредитации Вооруженных сил РФ.

Впервые экс-военный не согласился с действиями властей 24 февраля 2022 года – в день начала Специальной военной операции. После этого он начал регулярно высказываться против участников СВО в социальных сетях.

- На экс-военного завели три административных дела о дискредитации ВС РФ, летом по первому из них оштрафовали на 30 тысяч рублей. Тогда Скрябнев пожаловался на штраф в социальные сети. За это сообщение на него завели уголовное дело о дискредитации армии по статье 280.3 УК РФ, - рассказывает Ксения Собчак.

Ранее Скрябнев служил в ракетных войсках на Камчатке, а потом стал заниматься бизнесом. У него дома провели обыски и изъяли технику. Сейчас он, по данным Собчак, находится под подпиской в невыезде.