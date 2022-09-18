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Происшествия18 сентября 2022 7:19

На Урале мужчина ради поиска золота спилил почти 300 деревьев

Житель Краснотурьинска получил условный срок без штрафа
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Мужчина спилил сотни деревьев без согласования

Мужчина спилил сотни деревьев без согласования

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Житель Краснотурьинска признан виновным в уничтожении 282 деревьев, которые он спилил в районе поселка Чернореченск. Об этом сообщает издание «Вечерний Краснотурьинск».

Мужчина пытался добывать золото, а деревья ему мешали заниматься промыслом, поэтому он их решил убрать. Ущерб оценили в 776 188 рублей, его местный житель полностью компенсировал.

Обвиняемому грозил условный срок и штраф в 300 тысяч рублей. Суд назначил наказание – один год условно без штрафа, так как у золотодобытчика были смягчающие доказательства – явка с повинной и помощь следствию.