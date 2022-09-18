На Урале мужчина ради поиска золота спилил почти 300 деревьев

Мужчина спилил сотни деревьев без согласования Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Житель Краснотурьинска признан виновным в уничтожении 282 деревьев, которые он спилил в районе поселка Чернореченск. Об этом сообщает издание «Вечерний Краснотурьинск».

Мужчина пытался добывать золото, а деревья ему мешали заниматься промыслом, поэтому он их решил убрать. Ущерб оценили в 776 188 рублей, его местный житель полностью компенсировал.

Обвиняемому грозил условный срок и штраф в 300 тысяч рублей. Суд назначил наказание – один год условно без штрафа, так как у золотодобытчика были смягчающие доказательства – явка с повинной и помощь следствию.