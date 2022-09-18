Жительница Екатеринбурга погибла в ДТП под Невьянском

Авария произошла на дорогу Невьянск-Килачевское. Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Жительница Екатеринбурга днем, 17 сентября, погибла в ДТП на дороге Невьянск-Килачевское. 52-летняя женщина ехала с огромной скоростью, поэтому не справилась с управлением и влетела в дерево.

По данным пресс-службы ГИБДД Свердловской области, женщина за рулем Suzuki Grand Vitara скончалась до приезда бригады скорой медицинской помощи, в автомобиле также находился 53-летний пассажир, который в результате ДТП не пострадал.

- Со слов мужчины, водитель умышленно нажала педаль газа и вывернула руль в левую сторону, - рассказывают в региональной Госавтоинспекции.

По факту смертельной аварии проводится расследование.