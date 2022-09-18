Под Екатеринбургом водитель погиб в ДТП с лосем

В ДТП погиб человек, еще один попал в больницу. Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Смертельное ДТП произошло в 20 часов 17 сентября 2022 года на 41 километре трассы «Екатеринбург – Реж – Алапаевск».

По данным пресс-службы ГИБДД Свердловской области, 30-летний водитель за рулем иномарки «Тойота Королла» серого цвета ехал со стороны Режа по направлению к Екатеринбургу. Он сбил лося, после чего вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Тойота Королла» коричневого цвета. При этом, место ДТП не входит в зону действия дорожного знака «Дикие животные».

В результате аварии 52-летний водитель второго автомобиля скончался на месте ДТП до приезда медиков. Также с травмами различной степени тяжести в Центральную городскую больницу города Березовский попала пассажирка второго автомобиля, родственница погибшего водителя.

Водитель серой «Тойоты Короллы» рассказал, что дикое животное появилось на трассе внезапно, он применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Сотрудники ГИБДД опросили очевидцев, проводится проверка.