В Екатеринбург пришло бабье лето

В ближайшие дни в Екатеринбурге будет по-летнему тепло Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург пришло долгожданное бабье лето. В уральской столице в ближайшие дни будет тепло, но дождливо.

Так, в воскресенье, 18 сентября, в Екатеринбурге днем ожидается до +18 градусов, пасмурно. В первом половине дня пройдет небольшой дождь. Вечером станет немного прохладнее: всего +15 градусов, к ночи похолодает до +13 градусов. Ветер юго-западный, 3 метра в секунду.

В понедельник, 19 сентября, в уральской столице утром будет + 17 градусов, пасмурно. Днем до +24 градусов, ожидается небольшой дождь, вечером +20…+23 градусов, к ночи станет чуть прохладнее: +17, облачно с прояснениями. Ветер южный, 2-3 метра в секунду.

Во вторник, 20 сентября, в столице Среднего Урала станет еще теплее: утром до +24 градусов, днем воздух прогреется до +26 градусов, вечером в городе будет +20…+24 градусов, ночью +16. На протяжении суток будет облачно с прояснениями. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду.