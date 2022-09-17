Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле в столкновении двух иномарок пострадал 15-летний подросток. Авария произошла днем, 17 сентября, около дома № 16 по улице Зари. Известно, что водитель Chery Tiggo при повороте не уступил дорогу Chery A13.

- В результате ДТП пострадал 15-летний пассажир «Черри А13», который находился на заднем сидении и не был пристегнут ремнем безопасности, вследствие чего получил травмы головы и был доставлен в лечебное учреждение, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Владелец Chery Tiggo рассказал автоинспекторам, что не увидел автомобиль, движущийся по встречном направлении из-за остановившихся в левом ряду машин и пропускающих его.

Он получил штраф за несоблюдение очередности проезда. А вот водителя Chery A13 привлекли к ответственности за управление незарегистрированным транспортом, а также за непристегнутого подростка. По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.