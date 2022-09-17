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Общество17 сентября 2022 15:18

На выезде из Екатеринбурга автомобилисты встали в многокилометровую пробку

Глухой затор образовался в районе Тюменского тракта
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Причиной пробки стало закрытие одной из полос движения

Причиной пробки стало закрытие одной из полос движения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На выезде из Екатеринбурге на Тюменском тракте автомобилисты встали в глухую пробку, которая растянулась на несколько километров. По данным сервиса «Яндекс.Карты», затор растянулся от поселка Исток в сторону Малобрусянского.

Причиной пробки стало закрытие одной из полос движения, кроме того, автомобилисты сообщают об аварии, которая произошла на Тюменском тракте в районе поселка Исток.

Напомним, в 2022 году введут в эксплуатацию 43-километровый участок федеральной трассы «Екатеринбург – Тюмень». По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, модернизация идет по запланированному графику.

Кроме того, 31-километровый участок трассы расширится до четырех полос. А к 2025 году запланировано строительство обходов сел Малые Брусяны и Мезенское, рабочего поселка Белоярского и Богдановича.

А еще обновят барьерные ограждения, модернизируют мосты и путепроводы через железную дорогу, возведут надземные пешеходные переходы.