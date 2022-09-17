В Екатеринбурге местная жительница отсудила у магазина деньги за костюм не по размеру

В добровольном порядке урегулировать спор не вышло Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Екатеринбурге местная жительница отсудила у магазина деньги за костюм, который не подошел по размеру. Женщина пришла в магазин в мае этого года и приобрела нужную ей вещь, однако во время повторной примерки дома она поняла, что одежда ей не подходит.

- Потребитель обратилась обратно в магазин, но аналогичного товара большего размера на день обращения не было в наличии, поэтому потребитель написала заявление на возврат денежных средств, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

В добровольном порядке урегулировать спор не вышло, поэтому покупательница обратилась к специалистам ведомства. После того, как продавец отказался удовлетворить эту претензию, был подан иск.

- В результате рассмотрения дела суд вынес решение в пользу потребителя. С ответчика были взысканы стоимость товара (3600 руб.), компенсация морального вреда, судебные расходы и штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке. Всего 7609,8 рублей, - добавили в региональном Роспотребнадзоре.