Больницы Свердловской области решили отказаться от бумажных карт пациентов

В дальнейшем эта система позволит перевести некоторые услуги для пациентов в электронный вид Фото: Олег УКЛАДОВ

В Свердловской области запустили проект «Единая цифровая платформа», который позволит медикам больше не вести бумажные карты, отказаться от выписок и справок и обеспечит доступ специалистам к важной информации о пациентах.

- Врачи получают доступ к необходимым документам, например, к истории болезни, даже если человек переезжал и менял поликлинику или больницу. Пациентам не придется лишний раз ходить за медицинскими справками и выписками, - рассказал министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков.

В дальнейшем эта система позволит перевести некоторые услуги для пациентов в электронный вид.

- Также в состав обновленной медицинской информационной системы войдут различные региональные реестры, в том числе базы медицинских документов о рождении, - добавили в департаменте информационной политики Свердловской области.