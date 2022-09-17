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Общество17 сентября 2022 12:38

Больницы Свердловской области решили отказаться от бумажных карт пациентов

Медицинские учреждения перешли на «Единую цифровую платформу»
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
В дальнейшем эта система позволит перевести некоторые услуги для пациентов в электронный вид

В дальнейшем эта система позволит перевести некоторые услуги для пациентов в электронный вид

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Свердловской области запустили проект «Единая цифровая платформа», который позволит медикам больше не вести бумажные карты, отказаться от выписок и справок и обеспечит доступ специалистам к важной информации о пациентах.

- Врачи получают доступ к необходимым документам, например, к истории болезни, даже если человек переезжал и менял поликлинику или больницу. Пациентам не придется лишний раз ходить за медицинскими справками и выписками, - рассказал министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков.

В дальнейшем эта система позволит перевести некоторые услуги для пациентов в электронный вид.

- Также в состав обновленной медицинской информационной системы войдут различные региональные реестры, в том числе базы медицинских документов о рождении, - добавили в департаменте информационной политики Свердловской области.