В исправительную колонию Екатеринбурга пытались перебросить шесть телефонов и три десятка сим-карт

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

В Екатеринбурге в исправительную колонию № 2 осужденным пытались передать крупную посылку с запрещенными предметами. Арестантам хотели перебросить шесть мобильных телефонов, а также 31 сим-карту и зарядные устройства с наушниками.

- По оперативной информации, совместно с сотрудниками дежурной службы, сотрудниками отдела охраны учреждения, пресечена попытка организации доставки запрещенных предметов. По данному факту проводится проверка. Фигурант установлен, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Напомним, весной в исправительной колонии в Екатеринбурге посетитель пытался передать заключенному гаджет под видом плитки шоколада. Сотрудникам учреждения поступила оперативная информация о том, что на территорию мог попасть запрещенный предмет.