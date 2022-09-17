Самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку из-за треснувшего стекла

Командир воздушного судна доложил о растрескивании левого бокового фиксированного стекла Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лайнер «Уральских авиалиний», который следовал по маршруту «Благовещенск – Екатеринбург» был вынужден вернуться в аэропорт из-за треснувшего стекла в воздухе. Инцидент произошел 16 сентября через 11 минут после взлета.

- Командир воздушного судна доложил о растрескивании левого бокового фиксированного стекла и решении о возврате на аэродром вылета. Посадка совершена благополучно в 08.37. В аэропорту объявлялся сигнал «тревога», - сообщили в Telegram-канале Avianincident.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» воздержались от комментариев. Напомним, в Екатеринбурге в ночь на 28 августа в аэропорту «Кольцово» совершил вынужденную посадку самолет компании «Аэрофлот». Лайнер должен был приземлиться в Иркутске, однако одному из пассажиров в салоне стало плохо.