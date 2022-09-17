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Общество17 сентября 2022 9:35

В Екатеринбурге пенсионерка лишилась квартиры, поверив телефонным мошенникам

Злоумышленники убедили пожилую женщину продать недвижимость, а все деньги отправить на «безопасный» счет
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Женщина через риэлторское агентство совершила сделку по продаже своей квартиры на сумму 2,7 млн. рублей

Женщина через риэлторское агентство совершила сделку по продаже своей квартиры на сумму 2,7 млн. рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Екатеринбурге 72-летняя пенсионерка лишилась квартиры, поверив телефонным мошенникам. Пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что в середине августа ей поступил первый звонок от неизвестных.

- Звонивший псевдополицейский предложил собеседнице для безопасности денежных средств обналичить все имеющиеся сбережения и перевести их на «безопасный» счет, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Женщина перевела им 300 тысяч рублей, однако злоумышленники не успокоились. По их просьбе она оформила кредитную карту, а позже ей сообщили, что она может лишиться и квартиры, поэтому лучший способ – это продать недвижимость, а вырученные средства отправить на «безопасный счет».

- После этого женщина через риэлторское агентство совершила сделку по продаже своей квартиры на сумму 2,7 млн. рублей. В отношении неустановленных лиц решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество», - добавили в полиции.