В Екатеринбурге пенсионерка лишилась квартиры, поверив телефонным мошенникам

Женщина через риэлторское агентство совершила сделку по продаже своей квартиры на сумму 2,7 млн. рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Екатеринбурге 72-летняя пенсионерка лишилась квартиры, поверив телефонным мошенникам. Пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что в середине августа ей поступил первый звонок от неизвестных.

- Звонивший псевдополицейский предложил собеседнице для безопасности денежных средств обналичить все имеющиеся сбережения и перевести их на «безопасный» счет, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Женщина перевела им 300 тысяч рублей, однако злоумышленники не успокоились. По их просьбе она оформила кредитную карту, а позже ей сообщили, что она может лишиться и квартиры, поэтому лучший способ – это продать недвижимость, а вырученные средства отправить на «безопасный счет».

- После этого женщина через риэлторское агентство совершила сделку по продаже своей квартиры на сумму 2,7 млн. рублей. В отношении неустановленных лиц решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество», - добавили в полиции.