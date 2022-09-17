Полиция нагрянула в скандально известный бар Екатеринбурга

Всего к административной ответственности были привлечены 26 посетителей. Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полиция провела очередной рейд в баре «Че почем» на проспекте Ленина, на который регулярно жалуются местные жители. Всего силовики проверили больше 70 человек.

- В рейде было задействовано 22 сотрудника органов внутренних дел, включая представителей патрульно-постовой службы, ДПС, участковых уполномоченных, охраны общественного порядка, оперативников отдела экономической безопасности, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

В заведении сотрудники проверяли соблюдение правил оборота алкогольной и табачной продукции, а также искали иностранцев, нарушающих миграционное законодательство.

Всего к административной ответственности были привлечены 26 посетителей: они употребляли алкоголь в общественных местах, переходили дорогу в неположенном месте и приезжали в клуб на машине с тонированными стеклами.