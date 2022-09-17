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Происшествия17 сентября 2022 6:21

В Екатеринбуре в юго-западном районе сгорел частный дом на двух хозяев

Площадь пожара составила 150 квадратных метров
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Спасатели получили сообщение в 02:51 по местному времени

Спасатели получили сообщение в 02:51 по местному времени

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Екатеринбурге в ночь на 17 сентября на Юго-Западе произошел крупный пожар. На площади в 150 квадратных метров вспыхнул двухквартирый жилой дом на улице Гризодубовой. Спасатели получили сообщение в 02:51 по местному времени.

- В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники, 14 человек личного состава. В 03:29 огонь локализован, в 04:09 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 07:50, - отметили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, в Верхней Пышме в пожаре, который произошел 15 сентября, погибла 69-летняя женщина, а также ее внучка, которой не было и годика. Известно, что тела нашли в квартире многоквартирного дома по улице Петрова.