В Екатеринбурге перекрыли улицы для проведения «Кросса нации»

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге утром 17 сентября центральные улицы перекрыли ради проведения массового забега «Кросс нации». Автомобилисты и общественный транспорт не смогут попасть на улицу Мира в районе главного корпуса УрФУ, а также на проспект Ленина.

- В день проведения ожидаются ограничения движения всех видов транспорта. С 07:00 до 14:30 будет закрыто движение по улицам, где пройдет маршрут: по улице Мира, от улицы Малышева до улицы Первомайской, по проспекту Ленина, от улицы Восточной до улицы Мира, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Напомним, в уральской столице на всероссийском дне бега ждут не меньше 14 тысяч человек, Участники «Кросса нации» по традиции получат футболки с символикой. Также мероприятие повлияет на работу общественного транспорта.