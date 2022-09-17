В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда разыскивают пропавшего 45-летнего мужчину

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Екатеринбурге пропал 45-летний Александр Александрович Подкин, мужчина вышел из дома 26 августа и перестал выходить на связь, с тех пор нет никакой информации об его местонахождении. Его поисками занимаются волонтеры отряда «ЛизаАлерт» и сотрудники полиции.

- Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, волосы темно-русые, глаза карие, - сообщают добровольцы.

На момент исчезновения был одет в черную ветровку, голубую футболку, черные спортивные штаны, черные туфли и черную бейсболку.

Если вы знаете, где может находиться Александр Подкин, сообщите любую информацию по номеру горячей линии «ЛизаАлерт» 88007005452 или позвоните по единому телефону вызова экстренных служб «112».