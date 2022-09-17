Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 сентября 2022 4:20

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда разыскивают пропавшего 45-летнего мужчину

Последний раз Александр Подкин выходил на связь 26 августа
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Екатеринбурге пропал 45-летний Александр Александрович Подкин, мужчина вышел из дома 26 августа и перестал выходить на связь, с тех пор нет никакой информации об его местонахождении. Его поисками занимаются волонтеры отряда «ЛизаАлерт» и сотрудники полиции.

- Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, волосы темно-русые, глаза карие, - сообщают добровольцы.

На момент исчезновения был одет в черную ветровку, голубую футболку, черные спортивные штаны, черные туфли и черную бейсболку.

Если вы знаете, где может находиться Александр Подкин, сообщите любую информацию по номеру горячей линии «ЛизаАлерт» 88007005452 или позвоните по единому телефону вызова экстренных служб «112».