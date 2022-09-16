Под Екатеринбургом двое неизвестных с ломами в руках пытались обокрасть больницу

Злоумышленники взломали служебное помещение, где находится касса. Фото: паблик Вконтакте "Типичный Екатеринбург"

Под Екатеринбургом двое неизвестных мужчин с ломами в руках пытались обокрасть больницу. Злоумышленники проникли в арамильское медицинское учреждение ночью, когда там никого не было.

- Попытка ограбления случилась еще летом, но стало известно о ней сейчас. Очевидно, искали деньги. Ничего не нашли, больница – не банк. Скрылись до приезда полиции, ничего не похитив, – рассказали сообществу «Типичный Екатеринбург» в Арамильской городской больнице.

По словам пресс-секретаря ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, злоумышленники взломали служебное помещение, где находится касса, надеясь сорвать солидный куш.

- Фортуна от них явно отвернулась. Так они несолоно хлебавши и ретировались без добычи. Их физиономии с видеокамер попали в руки сыщиков и в их базы данных. Ущерб медучреждению был причинен, к счастью, незначительный. Безбашенных грабителей полицейские разыскивают, - добавил полковник Горелых.