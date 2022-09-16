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Спорт16 сентября 2022 16:43

Хоккейный клуб «Автомобилист» на домашней арене разгромил «Сибирь»

Встреча, проходившая в КРК «Уралец» завершилась со счетом 5:2
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Таким образом, «шоферы» набрали 11 очков в семи проведенных матчах

Таким образом, «шоферы» набрали 11 очков в семи проведенных матчах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» на домашней арене уверенно переиграл «Сибирь» из Новосибирска. Встреча, проходившая в КРК «Уралец» завершилась со счетом 5:2.

Хозяева площадки открыли счет на 25 секунде первого периода, отличился форвард Брукс Мэйсек, через шесть минут Вячеслав Литовченко реализовал большинство и сравнял счет.

Во втором периоде хозяева дважды смогли реализовать лишнего усилиями Никиты Бледнова и Олега Ли. На 50 минуте Вячеслав Основин сумел отыграть одну шайбу, однако через две минуты Кертис Волк восстановил преимущество в счете. А на 59 минуте Данил Романцев довел счет до разгромного.

Таким образом, «шоферы» набрали 11 очков в семи проведенных матчах и возглавили восточную конференцию.