В Туринске пропал 44-летний мужчина

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Туринске волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают пропавшего 44-летнего Романа Борисовича Калинина. Мужчина вышел из дома 6 сентября и не вернулся, с тех пор нет никакой информации об его местонахождении.

- Приметы пропавшего: рост 169 сантиметров, нормальное телосложение, волосы светло-русые, глаза серо-голубые, - рассказывают в добровольцы.

На момент исчезновения он был одет в черную куртку, сине-белую рубашку, коричневую водолазку, бежевые брюки и черные туфли.

Если вы знаете, где может находиться Роман Калинин, сообщите любую информацию по номеру горячей линии «ЛизаАлерт» 88007005452 или позвоните по единому телфону вызова экстренных служб «112».