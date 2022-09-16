В Кургане поймали свердловчанку, сбывавшую героин 13 лет назад

Тогда злоумышленницу до суда отпустили под подписку о невыезде, однако она сбежала Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кургане полицейские задержали жительницу Свердловской области, которая 13 лет назад попыталась продать крупную партию героина в одном из придорожных кафе. Всего у нее было порядка 390 граммов запрещенных веществ.

- В 2009 году отношении 41-летней жительницы Свердловской области было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», - рассказали в УМВД России по Курганской области.

Тогда злоумышленницу до суда отпустили под подписку о невыезде, однако она сбежала. Ранее в Екатеринбурге задержали 22-летнюю девушку с 0,5 грамма мефедрона. На горожанку обратили внимание сотрудники патрульно-постовой службы вечером 14 сентября около дома № 97 по улице Пикетной. Полицейские решили проверить, есть ли у девушки запрещенные вещества.