Причина перекрытия – проведение работ по реконструкции моста через реку Тагил по одноименной улице Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на три недели перекроют движение транспорта по улице Красноармейской. Автомобилисты не смогут попасть на участок от Серова до Ветеринарной с 21 сентября по 10 октября.

- Причина перекрытия – проведение работ по реконструкции моста через реку Тагил по одноименной улице. ООО «Промтрансстрой» в срок до 21 сентября 2022 года установить дорожные знаки в соответствии с утвержденной схемой организации движения, - рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Напомним, в Екатеринбурге дорожники на 18 дней перекроют движение по улице Чистой. Специалисты планируют закрыть участок от дома № 5 до Сибирского тракта с 12 по 30 сентября.

Закрытие участка необходимо, чтобы произвести работы по реконструкции улицы Новокольцовской. Объехать зону перекрытия горожане смогут по Бордюрной.