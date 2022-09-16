Областной проект «Здоровое село – территория трезвости» подошел к финалу

Проект в очередной раз наглядно доказал свою эффективность. Фото: Центр общественного здоровья и медицинской профилактики

В Центре общественного здоровья и медицинской профилактики прошла защита финальных проектов участников конкурса «Здоровое село – территория трезвости». Из 32 заявленных изначально территорий до финала дошли лишь 20. И в ходе последнего испытания перед членами жюри стояла нелёгкая задача выбрать лишь шесть сельских поселений, которые получат свою часть призового фонда, составляющего 1,5 миллиона рублей.

Конкурс «Здоровое село – территория трезвости» проводится в Свердловской области с 2015 года при поддержке областного правительства и Екатеринбургской митрополии. Организаторами конкурса являются Министерство здравоохранения и Центр общественного здоровья и медицинской профилактики. Цели проекта за почти десять лет его существования остались неизменны: это стимулирование деятельности органов местного самоуправления сельских населённых пунктов и их жителей по пропаганде и распространению здорового, трезвого образа жизни.

За почти девять месяцев проекта участниками было проведено немало мероприятий. Фото: Центр общественного здоровья и медицинской профилактики

Участниками конкурса могут стать лишь сельские поселения, не имеющие статуса муниципального образования. Часть конкурсантов заявляются уже не первый раз: на протяжении нескольких лет они не только борются за здоровый образ жизни на своей территории, но и делятся приобретённым опытом с другими. По мнению жюри, в состав которого вошли представители Екатеринбургской епархии, а также различных министерств и ведомств, такой вклад в утверждение и развитие движения трезвости в Свердловской области просто неоценим. Вместе с тем участие в конкурсе активизирует и стимулирует как деятельность органов местного самоуправления сельских населённых пунктов, так и формирование активной гражданской позиции среди жителей в общем деле по пропаганде и распространению здорового образа жизни.

За почти девять месяцев проекта участниками было проведено немало мероприятий. Каждое оценивалось жюри определённым количеством баллов. Основные баллы населённые пункты набирали за счёт организации спортивных и культурно-массовых мероприятий, лекций по пропаганде трезвости, а также за проведение информационных кампаний среди жителей. Отдельного внимания были удостоены три села, где в текущем году были созданы организации попечительства о народной трезвости, выполняющие функции межведомственного взаимодействия в борьбе с употреблением алкоголя.

- Проект в очередной раз наглядно доказал свою эффективность. Работа по пропаганде здорового образа жизни в сёлах проведена серьёзная. И не удивительно, что члены жюри не смогли сразу назвать победителей. Для объективности перед этим даже было решено выехать в отдельные территории. В любом случае, мне кажется, проигравших здесь не будет, ведь подобные мероприятия способствуют формированию ответственного отношения у людей к своему здоровью. А это самое важное, - подытожил главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Харитонов.

Напомним, конкурс «Здоровое село – территория трезвости» проводится в Свердловской области в рамках региональной программы «Общественное здоровье уральцев», реализуемой в ходе национального проекта «Демография».