В Екатеринбурге задержали девушку с мефедроном

Силовики заметили девушку вечером на улице Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге задержали 22-летнюю девушку с 0,5 грамма мефедрона. Об этом сообщает городское УМВД.

На горожанку обратили внимание сотрудники патрульно-постовой службы вечером 14 сентября около дома № 97 по улице Пикетной. Полицейские решили проверить, есть ли у девушки запрещенные вещества.

- Далее при личном досмотре местной жительницы сотрудники полиции обнаружили у нее в переднем кармане толстовки пакетик зип-лок с неизвестным веществом. По указанному адресу была направлена следственно-оперативная группа, - говорится в сообщении УМВД по Екатеринбургу.

Вещество отправили на экспертизу. Задержанную доставили в отдел полиции. При опросе девушка созналась, что употребляет наркотики. Она заявила, что не собиралась продавать имевшийся при ней мефедрон.

На девушку завели дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение наркотических средств).