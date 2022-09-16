Уральские зооспасатели поехали в Уфу, чтобы достать из вентиляционной шахты кошку

Усатого удалось спасти без особых проблем. Фото: "Зооспас. Екатеринбург"

Екатеринбургские зооспасатели поехали в Уфу, чтобы вызволить кошку, которая застряла в вентиляционной шахте многоэтажного года. Жильцы рассказали, что слышали крик животного в течение нескольких дней, попытки достать его самостоятельно потерпели крах. Владельцы квартиры на первом этаже категорически отказали в проведении работ на их стене.

- Мы уже давно проводим такие спасения, поднимая животное петлей снизу вверх через все этажи под контролем камеры. Спускаясь, она показывает все больше деталей. Наконец, мы видим крупным планом небольшого котика камышового окраса, - рассказывает Евгений Зенков из «Зооспаса».

Усатого удалось спасти без особых проблем, на веревке его аккуратно подняли наверх, женщина, которая рассказала о коте, согласилась приютить его у себя, а через два дня хвостатый уже нашёл постоянный дом.