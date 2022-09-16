В Екатеринбурге провели День недвижимости

В Екатеринбурге прошел День недвижимости Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 16 сентября 2022 года специалисты Уральской палаты недвижимости провели День недвижимости, число участников мероприятия в этот раз превысило 850 человек.

- Многие интересовались не только про расходование средств материнского капитала, но были вопросы и про назначение пенсий, - рассказали "КП-Екатеринбург" представители с площадки отделения ПФР по Свердловской области.

- В связи с недавно принятыми изменениями в законодательстве актуальными остаются вопросы о микродолях, - поделились своими впечатлениями сотрудники Нотариальной палаты.

Свои вопросы участники мероприятия могли задать специалистам «здесь» и «сейчас». Отметим, что в этом году День недвижимости в Екатеринбурге прошел в 18-й раз.