В Екатеринбурге провели День недвижимости

В Екатеринбурге прошел День недвижимости
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге 16 сентября 2022 года специалисты Уральской палаты недвижимости провели День недвижимости, число участников мероприятия в этот раз превысило 850 человек.
- Многие интересовались не только про расходование средств материнского капитала, но были вопросы и про назначение пенсий, - рассказали "КП-Екатеринбург" представители с площадки отделения ПФР по Свердловской области.
- В связи с недавно принятыми изменениями в законодательстве актуальными остаются вопросы о микродолях, - поделились своими впечатлениями сотрудники Нотариальной палаты.
Свои вопросы участники мероприятия могли задать специалистам «здесь» и «сейчас». Отметим, что в этом году День недвижимости в Екатеринбурге прошел в 18-й раз.