Поставить прививку можно будет 17, 20 и 22 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле снова заработали мобильные пункты вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Пункт будет работать в Нижнетагильском цирке на улице Первомайская, 8А. Поставить прививку можно будет 17, 20 и 22 сентября с 15:00 до 18:00.

- Пандемию COVID-19 никто не отменял. И, конечно, основной задачей медицинских работников остается вакцинация населения против данного заболевания, - заявил главный внештатный специалист свердловского Минздрава по медицинской профилактике Александр Харитонов.

С 16 сентября в Свердловской области начали снова открываться пункты вакцинации в торговых центрах. Это связано с тем, что в регионе резко выросло количество новых случаев заражения коронавирусом, а уровень вакцинации при этом снизился.