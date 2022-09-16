Алексей будет представлять региона на всероссийском конкурсе. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области выбрали лучшего водителя автобуса. Им стал водитель предприятия АО «Автотранспорт» в Верхней Пышме Алексей Шадура. Соревнование проходило в рамках конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!».

- Второе место взял сотрудник ЕМУП «Гортранс» Константин Матвеев. Третье место занял еще один победитель прошлых лет – водитель ООО «Декар-Бас» Вячеслав Сазонов, - сообщает департамент информационной политики региона.

Победитель теперь представит область на всероссийском конкурсе. Всего в областном соревновании участвовали 23 водителя из Екатеринбурга, Богдановича, Верхней Пышмы, Первоуральска, Краснотурьинска и Каменска-Уральского.

Водители показывали свои знания правил дорожного движения, а также соревновались в практической части. Конкурсанты демонстрировали навыки скоростного маневрирования на автобусах. При выполнении фигур учитывалось время прохождения трассы и штрафные очки за ошибки и непредвиденные остановки.

Среди фигур были «колея», «змейка» передним и задним ходом, «автобусная остановка», заезд в гараж и «круговое движение». Также была эстафета, в которой нужно было забрать кольцо с одной стойки и перевесить на другую без остановки автобуса.