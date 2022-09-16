В Югре обеспечат жильем всех детей-сирот

Сироты получат жилье до конца года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ханты-Мансийском автономном округе до конца 2022 года жильем 148 детей-сирот. Таким образом, очередь на получения жилья среди детей-сирот исчезнет. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Решение о перераспределении бюджетных средств принято на заседании регионального правительства.

По закону дети-сироты при достижении 18 лет должны быть обеспечены жильем. Большая часть сирот, которым квартиры должны дать в этом году, уже справили новоселье. Оставшиеся получат свои квадратные метры до конца года.