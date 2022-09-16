В Екатеринбурге мужчина вынес из строительного магазина ламинат на 75 тысяч

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража» Фото: Евгения ГУСЕВА

В Екатеринбурге 36-летний местный житель вынес из строительного магазина ламинат 75 тысяч рублей. Кража произошла еще в начале августа в торговой точке улице Бахчиванджи. В полицию обратился владелец павильона и рассказал, что неизвестный утащил 33 упаковки материала.

- Вскоре оперативники установили личность подозреваемого в хищении строительных материалов и задержали. Мужчину доставили в дежурную часть для разбирательства и установления личности. Им оказался ранее несудимый уралец. Задержанный дал признательные показания, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ранее ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор генеральному директору ООО ТА «Лайн Тур» Светлане Медведевой, обманувшей за два года 28 человек на сумму больше 2,4 миллиона рублей.