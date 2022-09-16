СвЖД строит современные пешеходные переходы через пути в Тюменской, Свердловской областях, Пермском крае и на Ямале

Фото из архива РЖД

СвЖД для повышения безопасности граждан в зоне движения поездов построит современные пешеходные переходы через железнодорожные пути на станциях Кордон (Пермский край) и Юность Комсомольская (поселок Туртас в Тюменской области). Работы уже начались: проведена расчистка и подготовка территории, идет прокладка кабельных линий, возведение накопительных площадок.

Одноуровневые переходы спроектированы с учетом всех современных требований и стандартов. Они будут оснащены автоматической световой и звуковой сигнализацией, информирующей о приближении поезда; системой освещения. Чтобы пешеходы успевали оценить ситуацию, на подходах к переходу будут сделаны накопительные площадки с направляющими ограждениями, для удобного пересечения путей уложен резинокордовый настил. Завершить работы планируется до конца текущего года

В Ямало-Ненецком автономном округе Свердловская магистраль совместно с администрацией города Ноябрьск обустроит пешеходный переход на перегоне Ноябрьск-1 – Ноябрьск-2. Железнодорожники уложат резинокордовый настил через пути, установят пешеходные светофоры и дополнительное освещение, сделают ограждение вдоль пути. Муниципалитет, в свою очередь, возьмется за обустройство асфальтированных подходов к переходу.

Современный пешеходный переход в черте города Артемовский в Свердловской области (на перегоне Егоршино – Буланаш), строительство которого СвЖД вела в этом году, уже практически готов. При выборе места для его размещения железнодорожники действовали в тесном контакте с жителями и местными властями. В итоге оно было определено с учетом маршрутов движения пешеходов, исходя из требований безопасности и наличия технической возможности. Строительные и пусконаладочные работы на объекте вышли на завершающий этап, далее в планах – благоустройство территории.

Для обеспечения безопасности граждан на объектах железнодорожного транспорта СвЖД ведет комплексную работу. Помимо строительства пешеходных переходов на участках с интенсивным движением поездов, ежегодно проводится ремонт и обновление существующих переходов, замена настилов, систем освещения на платформах станций и остановочных пунктах, вырубка кустарника в местах плохой видимости, установка предупреждающих плакатов и знаков безопасности, другие технические и профилактические мероприятия.