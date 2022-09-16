В Верхней Пышме пропал 42-летний мужчина с татуировкой листика

Фото: ПСО Прорыв

В Верхней Пышме пропал 42-летний Иван Калилин. О его местонахождении ничего неизвестно с 12 сентября. Мужчину разыскивают волонтеры и полицейские МО МВД России «Верхнепышминский».

- На момент пропажи был одет в джинсы темно-синего цвета, олимпийку серого цвета, жилетку серого цвета, кепку светло-серого цвета, кеды серого цвета, - рассказали в поисковом отряде «Прорыв».

Приметы:

Рост: 170-172 см.

Телосложение: среднее.

Цвет глаз: серо-голубые.

Цвет волос: русые.

Если вы знаете, где может находиться Иван Калилин, сообщите руководителю поискового отряда Наталии по телефону: 89000440220 или в полицию: 8(34368)5-43-44 либо 102 (02).