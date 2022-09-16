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Общество16 сентября 2022 10:25

В Нижнем Тагиле выставили на продажу Центральный рынок

Продавец просит 340 миллионов рублей
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Рынок был построен в 1962 году

Рынок был построен в 1962 году

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле за 340 миллионов выставили на продажу Центральный рынок на Газетной, 97а. Строения имеют площадь 7 тысяч квадратных метров, а земельные участки - 11 тысяч квадратных метров.

Как пишет TagilCity.ru, рынок был построен в 1962 году. С 2014 по 2020 год он прошел реконцепцию. Продавец утверждает, что сейчас это современный торговый комплекс в центре города. Также он заверяет, что ежедневный трафик торгового комплекса составляет около 5-6 тысяч человек.

Строение имеется два этажа и помещение под офисные помещения. Вокруг здания имеется благоустроенная территория с парковкой на 70 мест.

Напомним, в Екатеринбурге завод ОАО «Ювелиры Урал», который принадлежит обанкротившемуся бывшему депутату Госдумы Валерию Язеву, продали за 165 миллионов рублей. Предприятие купила индивидуальный предприниматель Наталья Лаврентьева.