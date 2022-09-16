В Екатеринбурге на выходные закроют парковку на площади 1905 года

На ярмарке будут представлены мед, молочные продукты, сыры, овощи, фрукты и одежда Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на выходные 17 и 18 сентября закроют парковку на площади 1905 года. Там пройдет осенняя ярмарка. Об этом сообщает мэрия.

- Автомобильная парковка, обычно действующая на территории площади 1905 года, будет закрыта в период проведения ярмарки с 00:00 субботы до 19:00 воскресенья, - говорится в сообщении.

Торговые ряды будут работать с 09:00 до 17:00. На ярмарке будут продавать мясо, копчености и рыбу. Также будут представлены домашние сыры, сметана, творог, сливки, молоко и йогурты.

Кроме того, ожидаются орехи, сухофрукты, свежие овощи и фрукты. Помимо этого, местные производители представят свой мед. На ярмарке можно будет приобрести и одежду: кофты, жилеты, пончо, шапки, шарфы, варежки, перчатки и шали.