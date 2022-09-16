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Общество16 сентября 2022 8:52

Мэрия Екатеринбурга не смогла продать молочную кухню

Никто из претендентов не был допущен до торгов
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Молочную кухню хотели продать минимум за 37 миллионов рублей

Молочную кухню хотели продать минимум за 37 миллионов рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга не смогла продать на торгах завод по производству детского питания «Уралбиомед». Это следует из протокола аукциона.

В документе говорится, что никто из претендентов не был допущен. Молочную кухню хотели продать минимум за 37 миллионов рублей. На торги выставили 100% акций. Задаток для участия в аукционе составлял 7,4 миллиона рублей. Один шаг достигал 1,8 миллиона рублей.

В августе 2022 года мэр Алексей Орлов подписал постановление об утверждении условий приватизации ООО «Уралбиомед». До этого о продаже завода заявлял замначальника департамента по управлению муниципальным имуществом Владимир Захаров. По его словам, на молочной кухне работают 14 человек. Здание завода расположено на улице Луначарского, 133.