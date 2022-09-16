Мэрия Екатеринбурга не смогла продать молочную кухню

Молочную кухню хотели продать минимум за 37 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга не смогла продать на торгах завод по производству детского питания «Уралбиомед». Это следует из протокола аукциона.

В документе говорится, что никто из претендентов не был допущен. Молочную кухню хотели продать минимум за 37 миллионов рублей. На торги выставили 100% акций. Задаток для участия в аукционе составлял 7,4 миллиона рублей. Один шаг достигал 1,8 миллиона рублей.

В августе 2022 года мэр Алексей Орлов подписал постановление об утверждении условий приватизации ООО «Уралбиомед». До этого о продаже завода заявлял замначальника департамента по управлению муниципальным имуществом Владимир Захаров. По его словам, на молочной кухне работают 14 человек. Здание завода расположено на улице Луначарского, 133.