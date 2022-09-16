Один из заместителей свердловского губернатора покинул пост

Губернатор Евгений Куйвашев поблагодарил Сергея Зырянова за работу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель губернатора Свердловской области Сергей Зырянов покинул свой пост 16 сентября. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Зырянов оставил свою должность в связи с выходом на пенсию. Губернатор Евгений Куйвашев поблагодарил его за работу. Глава региона отметил большой вклад заместителя в развитие Среднего Урала. Куйвашев заявил, что опыт и профессионализм Зырянова помогли укреплению социально-экономического потенциала области.

До работы в органах власти Зырянов руководил Уральским турбинным заводом, Уральским заводом РТИ и компанией «Уралсевергаз». С 2012 года был руководителем администрации свердловского губернатора и заместителем председателя правительства региона.

В 2016 году Зырянов стал заместителем губернатора. Кроме того, он исполнял обязанности министра по управлению государственным имуществом.