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Общество16 сентября 2022 8:32

Один из заместителей свердловского губернатора покинул пост

Он ушел на пенсию
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Губернатор Евгений Куйвашев поблагодарил Сергея Зырянова за работу

Губернатор Евгений Куйвашев поблагодарил Сергея Зырянова за работу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель губернатора Свердловской области Сергей Зырянов покинул свой пост 16 сентября. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Зырянов оставил свою должность в связи с выходом на пенсию. Губернатор Евгений Куйвашев поблагодарил его за работу. Глава региона отметил большой вклад заместителя в развитие Среднего Урала. Куйвашев заявил, что опыт и профессионализм Зырянова помогли укреплению социально-экономического потенциала области.

До работы в органах власти Зырянов руководил Уральским турбинным заводом, Уральским заводом РТИ и компанией «Уралсевергаз». С 2012 года был руководителем администрации свердловского губернатора и заместителем председателя правительства региона.

В 2016 году Зырянов стал заместителем губернатора. Кроме того, он исполнял обязанности министра по управлению государственным имуществом.