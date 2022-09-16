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Общество16 сентября 2022 8:07

С начала года в Свердловской области обнаружено 28 несанкционированных свалок

Нарушителям направляют предостережения
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Только за первую половину сентября инспекторы выявили шесть свалок

Только за первую половину сентября инспекторы выявили шесть свалок

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудниками Россельхознадзора по Свердловской области за 8 месяцев 2022 года было выявлено 28 несанкционированных свалок на землях сельскохозяйственного назначения. Общая площадь их составила около 20 гектар.

Только за первую половину сентября инспекторы выявили три несанкционированные свалки в Сысертском районе и по одной в Верхней Пышме, Артемовском и Белоярском районах.

- По предписаниям и предостережениям, выданным в адрес нарушителей, ликвидировано из общего количества восемь свалок на площади 1,84 га, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Всем лицам, допустившим несанкционированное размещение свалок, сотрудниками Россельхознадзора направлены предостережения о недопустимости нарушений земельного законодательства.