С начала года в Свердловской области обнаружено 28 несанкционированных свалок

Только за первую половину сентября инспекторы выявили шесть свалок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудниками Россельхознадзора по Свердловской области за 8 месяцев 2022 года было выявлено 28 несанкционированных свалок на землях сельскохозяйственного назначения. Общая площадь их составила около 20 гектар.

Только за первую половину сентября инспекторы выявили три несанкционированные свалки в Сысертском районе и по одной в Верхней Пышме, Артемовском и Белоярском районах.

- По предписаниям и предостережениям, выданным в адрес нарушителей, ликвидировано из общего количества восемь свалок на площади 1,84 га, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Всем лицам, допустившим несанкционированное размещение свалок, сотрудниками Россельхознадзора направлены предостережения о недопустимости нарушений земельного законодательства.