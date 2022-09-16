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Общество16 сентября 2022 8:04

В Свердловской области создали фонд «Кампус» для поддержки студентов

Указ подписал губернатор
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Глава региона добавил, что на ближайшем заседании правительства примут устав фонда и назначат руководителя. Фото: telegram-канал Евгения Куйвашева

Глава региона добавил, что на ближайшем заседании правительства примут устав фонда и назначат руководителя. Фото: telegram-канал Евгения Куйвашева

В Свердловской области создали фонд поддержки студентов «Кампус». Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев, который подписал указ о его создании, в своем telegram-канале.

- Он позволит нам предметно прорабатывать меры поддержки студентов (областные стипендии, льготы по аренде жилья, систему скидок и т.д.) Такое будет только в Екатеринбурге – студенческой столице России, - говорится в сообщении.

Глава региона добавил, что на ближайшем заседании правительства примут устав фонда и назначат руководителя. Он отметил, что кандидатура уже есть. По данным департамента информационной политики Свердловской области, документ будет опубликован 16 сентября.

Проект «Кампус» предполагает создание мер поддержки студентов. Среди них будут стипендии в размере до 10 тысяч рублей, компенсация процентов по кредитам на образование, различные скидочные программы. Планируется, что основные направления «Кампуса» начнут работать уже с 1 января 2023 года.