Некачественная и небезопасная «молочка» не дошла до потребителя Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области нашли кишечную палочку в молочной продукции. Бактерии обнаружили во время микробиологических испытаний специалисты Россельхознадзора в августе в четырех пробах из 128 проверенных.

- Специалисты отдела ветеринарно-санитарной экспертизы провели в общей сложности 522 исследования, взяв за основу нормативы Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Помимо бактерий группы кишечной палочки специалисты обнаружили такие нарушения - в двух пробах кисломолочной продукции было мало молочнокислых микроорганизмов, а в одной пробе йогурта оказалось недостаточно бифидобактерий.

Пробы на исследования направляли молочные предприятия-изготовители, проводящие производственный контроль качества и безопасности выпускаемых товаров. Специалисты передали им протоколы испытаний. Теперь производителям предстоит устранить выявленные нарушения в технологических процессах.

Благодаря тому, что предприятия отправляют продукцию на исследования перед тем, как выпустить ее на прилавки некачественная и небезопасная «молочка» не дошла до потребителя.