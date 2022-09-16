В Нижнем Тагиле к Новому году сделают 9-метровый ледяной торт

Также будет каток с праздничной иллюминацией. Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле в новогоднем городке установят 9-метровый ледовый торт, как символ уходящего юбилейного года для города. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил мэр Владислав Пинаев.

- Будут популярные персонажи советских и российских мультфильмов, много больших и маленьких горок, фотозоны, опять полетит Баба Яга - хит прошлого года, - рассказал он.

Пинаев отметил, что под главной сценой сделают лабиринт. Также будет каток с праздничной иллюминацией.

Прошлой зимой ледовый городок в Нижнем Тагиле открылся 27 декабря. Темой скульптур стали герои студии «Союзмультфильма», которой исполнилось 85 лет. Новогодняя экспозиция простояла до 31 января, благодаря просьбам местных жителей.