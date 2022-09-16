Суд продолжится 7 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге отложили процесс по иску свердловского главка МВД против бывшего мэра Екатеринбурга. Как рассказал адвокат бывшего градоначальника Владислав Идамжапов, следующее заседание состоится в Октябрьском суде 7 октября.

Ранее мы рассказывали, что руководство главка просит Ройзмана оплатить работу сотрудников полиции во время несанкционированных акций протеста в начале 2021 года. В общей сложности полиция просит 565 тысяч рублей.

- Суд удовлетворил мое ходатайство о переносе заседания, так как МВД не предоставило нужных документов. Единственное, что они принесли в суд – справки о том, что сотрудникам была выплачена дополнительная компенсация за работу сверхурочно. В нынешнем положении Евгению Вадимовичу можно посещать заседания, но пока мы решили ограничиться лишь мои присутствием, - пояснил в разговоре с «КП-Екатеринбург» адвокат Владислав Идамжапов.

Напомним, что Евгений Ройзман проходит обвиняемым по уголовному делу о фейках о российской армии. Суд оставил его на свободе, но запретил пользоваться интернетом и посещать публичные мероприятия.